За день Росія завдала 58 ударів по Сумській області

Російські окупаційні війська протягом дня, 15 грудня, завдали 58 ударів по прикордонню в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили дві громади регіону.

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Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом там зафіксували 43 влучання.

У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл.

"В обох випадках без жертв та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць", — додав Живицький.

Раніше, ввечері 9 грудня країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області. Тоді ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів та автомобілі.

30 листопада окупаційні війська обстріляли Білопілля в Сумській області, внаслідок чого загинув 15-річний хлопчик, а також зруйнована частина лікарні.