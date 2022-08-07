За добу на Донеччині від россійських обстрілів загинуло п'ять мирних жителів

Ще вісім людей отримали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Благодатному. Ще 8 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також Павло Кириленко оприлюднив інфографіку де вказано, що за весь час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Укрраїну загарбники вбили на Донеччині 695 цивільних, поранили - 1781.

Нагадаємо, що за тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вдалося вивезти лише 2 тисячі людей.