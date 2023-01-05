За добу окупанти 48 раз обстріляли Херсонщину

За добу 4 січня російські військові 48 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранено троє людей. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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"Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф атакувала 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - написав він.

Янушевич також додав, що минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації за добу 4 січня завдали ударів по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.