За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області

За добу 15 серпня російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції.

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Протягом доби поліцейські зафіксували 28 обстрілів. окупанти били артилерією, наносили ракетні та авіаудари. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Часів Яр, с. Дружба, с.

Згідно з повідомленням, під час обстрілів російські війська застосовували артилерію, міномети, танки, РСЗВ "Град", "Ураган" та завдали авіаудару "НУРС".

Також під час обстрілів окупанти потрапили до житлового сектору. Існують втрати серед мирного населення. Через обстріл зруйновано та пошкоджено 19 об'єктів – 14 житлових будинків, школу-інтернат, гуртожиток, господарську споруду, ангар, кафе.

За добу силами поліції було евакуйовано 415 громадян. Усього з початку серпня до безпечніших регіонів виїхало майже 6000 осіб, понад 1000 з них – діти.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські військові завдали удару по Краматорську Донецької області.