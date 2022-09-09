За добу росіяни пошкодили щонайменше 39 житлових будинків в Донецькій області

За останню добу, 8 вересня, окупаційні війська Російської Федерації 26 разів відкривала вогонь по населеним пунктам Донецької області. В результаті є загиблі та поранені, пошкоджено щонайменше 39 житлових будинків.

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Про це повідомила Національна поліція України, яка фіксує всі злочини загарбників.

Зокрема, під ворожий вогонь потрапили м. Бахмут, смт Нью-Йорк, м. Торецьк, м. Авдіївка, с. Гостре, м. Курахове, с. Павлівка, смт Зайцеве, с. Федорівка, с. Тоненьке, смт Північне, с. Орлівка, м. Слов’янськ.

Росіяни завдають по Донецькій області мінометних і ракетних ударів, застосовують артилерію, РСЗВ "Ураган", "Град".

Внаслідок обстрілів пошкоджено 48 об‘єктів, з яких 39 житлових будинків, АЗС, культурні та господарчі будівлі, приміщення підприємств і магазини.

В регіоні також триває обов'язкова евакуація. За допомогою поліції евакуювали ще 336 людей, з початку обов’язкової евакуації – близько 15 000 осіб, серед них 2462 – діти, 685 – люди з інвалідністю.

Днем раніше, в ніч на 8 вересня, російські окупаційні війська вели вогонь по будинках в ряді населених пунктів, а також влучили в елеватор у Костянтинівській громаді Донецької області.

До цього, 7 вересня, російські війська завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську Донецської області.