За добу в Україні знищено 550 окупантів - Генштаб

Бойові втрати окупаційних сил в Україні за минулу добу склали 550 осіб, а загальна кількість ліквідованих окупантів за період з 24 лютого по 23 вересня склала вже 56060 осіб, заявляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Також за попередній день було знищено 18 танків та 20 бойових броньованих машин, що збільшило ці втрати до 2254 та 4796 одиниць відповідно. Артилерійських систем під час російського вторгнення знищено вже 1355 (зокрема, 14 за минулу добу), а реактивних систем залпового вогню - 326 (відразу 8 за останній день).

Крім того, Росія втратила вже 170 засобів протиповітряної оборони, 254 літаки, 219 гелікоптерів. За минулу добу цих засобів було знищено по одній одиниці.

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня вдалося знищити за день у кількості 9 штук, довівши загальні втрати РФ за цим пунктом до 950.

В свою чергу, окремо повідомляється, що за добу 22 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ було знищено сім повітряних цілей, серед яких три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2".

Бомбардувальники та штурмовики ПС ЗСУ знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. Винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Уражено до 10 позицій ППО противника.

Окрім цього, за час повномасштабного вторгнення знищено 240 російських крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, 3659 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (зокрема, 29 за останню добу) та 126 одиниць спеціальної техніки (+1 за день).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Краматорському та Донецькому напрямках, але жодних географічних подробиць у Генштабі з цього приводу не наводять.

У його ж ранковому зведенні 23 вересня йшлося, зокрема, про обстріли з боку окупантів на Донеччині в районах населених пунктів Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ; Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка та Яковлівка; Красногорівка, Опитне, Мар’їнка та Новомихайлівка; Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка.