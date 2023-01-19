За добу загарбники 153 рази обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області

Армія країни-агресора РФ збільшує інтенсивність обстрілів Запорізької області. Протягом доби 18 січня окупанти обстріляли 17 населених пунктів регіону. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує терористичну діяльність, тренуючи професіоналізм своїх убивць на нашій землі. Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини", - зазначив Старух.

За його словами, 153 обстріли пережили 17 населених пунктів області за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна", - зазначив Старух.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 17 січня Запорізька область пережила рекордний 171 обстріл. Протягом доби окупанти обстріляли 26 населених пунктів регіону.Крім того, порушуючи всі правила ведення війни, ворог застосував запалювальні боєприпаси