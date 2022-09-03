За добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів

За добу 3 вересня Збройні сили України ліквідували 350 окупантів, таким чином станом на ранок 3 вересня втрати живої сили російських військових становлять 49 050 осіб. Про це на Facebook повідомляє Генеральний штаб.

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Також станом на ранок 3 вересня ЗСУ знищили 2034 російських танків (25 за 2 вересня), 4403 бойових броньованих машин (37 за 2 вересня), 1134 артилерійських систем (8 за 2 вересня), 293 РСЗВ (4 за 3 вересня), 235 літаків (1 за 2 вересня), а також 864 БПЛА оперативно-тактичного рівня (11 за 2 вересня).

Нагадаємо, Збройні сили України на південному напрямку завдали удару по трьох пунктах управління в Херсоні та Даріївці, зокрема під вогонь українських захисників потрапило управління 35-ї російської армії у Новій Каховці.

Внаслідок цього окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, бо їхня логістика підірвана завдяки українській армії.