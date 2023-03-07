За добу ЗСУ знищили 1060 окупантів

За добу 6 березня Збройні сили України знищили 1060 російських військових. Таким чином втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 7 березня 2023 року складають 154 830 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 7 березня ЗСУ знищили 3432 російських танків(9 за 6 березня), 6714 бойових броньованих машин(11 за 6 березня), 2456 артилерійських систем(23 за 6 березня), 253 засоби ППО(3 за 6 березня), 303 літаки(1 за 6 березня), а також 2059 БПЛА оперативно-тактичного рівня(9 за 6 березня).

Втрати російської армії станом на ранок 7 березня. Данні: Генеральний штаб

Нагадаємо, 6 березня ЗСУ відбили понад 140 ворожих атак на 5 напрямках. Основні зусилля окупанти зосереджують на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.