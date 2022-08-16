За добу ЗСУ знищили 150 окупантів

За добу 15 серпня Збройні сили України знищили 150 російських військових. Таким чином, загальні втрати Росії з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 15 серпня становлять 43 900 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого по 16 серпня ЗСУ знищили 1880 танків (4 за 15 серпня), 4152 бойових броньованих машин (11 за 16 серпня), 989 артилерійських систем (4 за 15 серпня), 263 РСЗВ (2 за 15 серпня), 196 гелікоптерів (1 за 15 серпня), а також 790 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або зазнають поранень під час бойових дій в Україні.