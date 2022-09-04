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За добу ЗСУ знищили 450 окупарнтів

За добу ЗСУ знищили 450 окупарнтів

За добу 3 вересня Збройні сили знищили 450 російських військових. Таким чином, з початку повномасштабної військової агресії втрати російської армії складають 49 500 особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також станом на ранок 4 вересня ЗСУ знищили 2049 російських танків (15 за 3 вересня), 4430 бойових броньованих машин (27 за 3 вересня), 1147 артилерійських систем (13 за 3 вересня), 294 РСЗВ (1 за 3 вересня), 156 коштів ППО(1 за третє вересня), 236 семольотів(1 за 3 вересня) та 206 вертольотів(1 за третє вересня).

Фото 2 — За добу ЗСУ знищили 450 окупарнтів

Нагадаємо, 3 вересня українським силам оборони вдалося успішно відобразити чергові наступальні та штурмові дії ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема та Зайцеве, а також Авдіївка та Мар'їнка.

Автор:
Степан Крьока