За добу ЗСУ знищили 530 окупантів

За добу 6 листопада бійці Збройних сил України ліквідували 530 окупантів. Таким чином втрати особового складу російської армії з початку повномасштабного вторгнення 24 листопада по 7 листопада складають 76 640 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 7 листопада ЗСУ знищили 2771 танк(6 за добу 6 листопада), 5630 бойових броньованих маших(19 за 6 листопада), 1782 артилерійські системи(1 за 6 листопада), та 1472 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що з моменту повномасштабного вторгнення знищено вдвічі більше російських літаків, ніж у радянсько-афганській війні. Таким чином Росія втратила перевагу в повітрі над Україною.