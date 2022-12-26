За добу ЗСУ знищили 550 окупантів

За добу, 25 грудня бійці Збройних сил України знищили 550 російських окупантів. Таким чином втрати особового складу російської армії з 24 лютого по 25 грудня складають 102 600 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 26 грудня російська армія втратила 2016 танків(5 за добу 25 грудня), 6017 бойових броньованих машин(7 за 25 грудня), 1996 артилерійських систем(5 за 25 грудня), а також 1707 БПЛА оперативно-тактичного рівня(1 за 25 грудня).

Нагадаємо, що Підрозділи Сил оборони завдали удару по польовому аеродрому російських війск в Херсонській області, до 150 окупантів вбиті, знищено до 20 одиниць техніки.

Крім того, українські військові завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ та двох складах боєприпасів у Запорізькій області, понад 150 окупантів поранені.