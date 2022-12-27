За добу ЗСУ знищили 620 окупантів

За добу 26 грудня Збройні сили України ліквідували 620 російських військових. Таким чином загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 27 листопада складають 103 220 осіб. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також з 24 лютого станом на ранок 27 грудня ЗСУ знищили 6024 бойових броньованих машин(7 за 26 грудня) та 1998 артилерійських систем(2 за 26 грудня).

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області.