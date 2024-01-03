За добу ЗСУ знищили 680 окупантів

За добу 2 січня Збройні сили України знищили 680 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 3 січня 2024 року втрати російської армії у війні складають 361 500 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.

Також від початку повномасштабної війни станом на ранок 3 січня росіяни втратили в Україні 11 107 бойових броньованих машин(7 за 2 січня), 8547 артилерійських систем(15 за 2 січня), 629 засобів протиповітряної оборони(3 за 2 січня), 6748 БПЛА оперативно-тактичного рівня(36 за 2 січня).

Втрати російської армії в Україні станом на ранок 3 січня. Дані: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за оцінкою Управління розвідки Великої Британії середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.

У розвідці наголосили, що якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія матиме понад півмільйона вбитих і поранених за три роки війни. При чому, в дев'ятирічній радянсько-афганській війні Радянський Союз втратив 70 000 солдатів.

Раніше в Розвідці Британії також повідомляли, що атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат на 90%.