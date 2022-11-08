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- Війна Війна
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- Події
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За добу ЗСУ знищили 710 окупантів
За добу 7 листопада Збройні сили України знищили 710 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 8 листопада, втрати особового складу російської армії складають 77 170 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб.
Також станом на ранок 8 листопада ЗСУ знищили 2786 російських танків(15 за 7 листопада), 5654 бойових броньованих машин(24 за 7 листопада), 1791 артилерійських систем(9 за 7 листопада), 278 літаків(1 за 7 листопада), а також 1471 БПЛА оперативно-тактичного рівня(4 за 7 листопада).
Нагадаємо, російські окупанти готують провокативні обстріли населених пунктів Херсонської області та мають намір звинуватити в цьому сили оборони України. Також через Каховську ТЕС на територію з правого на лівий берег Дніпра їдуть змішані колони військової та цивільної техніки. Більшість машин у колонах це машини з награбованим майном.