За добу ЗСУ знищили 710 окупантів

За добу 7 листопада Збройні сили України знищили 710 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 8 листопада, втрати особового складу російської армії складають 77 170 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб.

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Також станом на ранок 8 листопада ЗСУ знищили 2786 російських танків(15 за 7 листопада), 5654 бойових броньованих машин(24 за 7 листопада), 1791 артилерійських систем(9 за 7 листопада), 278 літаків(1 за 7 листопада), а також 1471 БПЛА оперативно-тактичного рівня(4 за 7 листопада).

Нагадаємо, російські окупанти готують провокативні обстріли населених пунктів Херсонської області та мають намір звинуватити в цьому сили оборони України. Також через Каховську ТЕС на територію з правого на лівий берег Дніпра їдуть змішані колони військової та цивільної техніки. Більшість машин у колонах це машини з награбованим майном.