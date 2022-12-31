За добу ЗСУ знищили 710 окупантів

За добу 30 грудня Збройні сили України знищили 710 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 31 грудня втрати особового складу російської армії становлять 105 960 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також з 24 лютого по 31 грудня втрати російської армії складають 3029 танків(1 за за грудня), 6075 бойових броньованих машин(16 за 30 грудня), 312 засобів ППО(1 за 30 грудня), 269 гелікоптерів(1 за 30 грудня), а також 1746 БПЛА оперативно-тактичного рівня(6 за 30 грудня).

Нагадаємо, за тиждень Збройні сили України просунулися в Луганській області на 2,5 км у напрямку тимчасово окупованої Кремінної.

В розвідці Британії вважають, що армія країни-агресора зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку ЗСУ. Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту, а також є важливим містом Луганської області.

СБУ нещодавно перехоплювала розмову одного окупанта, що воює в районі Кремінної. Він розповів, що ЗСУ так "насипає" російським військовим, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.