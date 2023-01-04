За добу ЗСУ знищили 720 окупантів

За добу 3 січня Збройні сили України знищили 720 російських військових. Таким чином втрати російської армії з 24 лютого 2022 року станом на 4 січня складають 108 910 осіб. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

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Також з 24 лютого 2022 року по ранок 4 січня 2021 року ЗСУ ліквідували 3038 російських танків(+2 за 3 січня), 6106 бойових броньованих машин(+6 за 3 січня), 2039 артилерійських систем(+6 за 3 січня), 215 засобів протиповітряної оборони(+1 за 3 січня), а також 1842 БПЛА оперативно-тактичного рівня(+3 за 3 січня).

Нагадаємо, під час відступу з Берислава Херсонської області окупанти підірвали електростанцію.