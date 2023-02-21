За добу ЗСУ знищили 760 окупантів

За добу 20 лютого Збройні сили України знищили 760 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року станом на 21 лютого 2023 року втрати в живій силі російської армії складають 144 440 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Також від початку повномасштабної війни станом на 24 лютого ЗСУ знищили 3326 танків(10 за 20 лютого), 6562 бойових броньованих машин(9 за 20 лютого), 2328 артилерійських систем(4 за 20 лютого), а також 2023 БПЛА оперативно-тактичного значення(5 за 20 лютого).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що наразі в Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.