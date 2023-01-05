За добу ЗСУ знищили 810 окупантів

За добу 4 січня Збройні сили України знищили 810 російських військових. Таким чином втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 5 січня складають 109 710 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Також від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 січня російська армія втратила 3041 танк(3 за 4 січня), 6108 бойових броньованих машин(2 за 4 січня), 2051 артилерійських систем(12 за 4 січня), 426 РСЗО(2 за 4 січня), 284 літаки(1 за 4 січня), 271 гелікоптер(1 за 4 січня), а також 1844 БПЛА оперативно-тактичного рівня(2 за 4 січня).

Нагадаємо, в Головному управлінні військової розвідки вважають, що у Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Мова йде саме про високоточну зброю. У середньому на підготовку до масованої ракетної атаки йде близько двох тижнів.