За добу ЗСУ знищили 820 окупантів

За добу 19 лютого Збройні сили України знищили 820 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 2023 року втрати російської армії склали 143 680 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також станом від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 20 лютого росіяни втратили 3316 танки(6 за 19 лютого), 6553 бойових броньованих машин(8 за 19 лютого), 3334 артилерійських систем(7 за 19 лютого), 471 ракетних систем залпового вогню(2 за 19 лютого), а також 299 літаків(1 за 19 лютого).

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія, ймовірно не має достатніх незадіяних резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими. Також в ISW кажуть, що російські сухопутні війська діють в межах звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.

Крім того, російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні бойових частин, зокрема танкових частин.