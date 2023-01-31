За добу ЗСУ знищили 850 окупантів

За добу 30 січня Збройні сили України знищили 850 російських військових, таким чином від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року станом на ранок 31 січня втрати російської армії в живій силі складають 127 500 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також від початку повномасштабної війни станом на ранок 31 січня російська армія втратила 6378 бойових броньованих машин(9 за 30 січня), 2197 артилерійських систем(1 за 30 січня), 454 ракетних системи залпового вогню(1 за 30 січня), а також 1951 БПЛА оперативно-тактичного рівня(4 за 30 січня).

Нагадаємо, Британська розвідка заявляє, що російське командування намагається розробити нову вісь наступу у Донецькій області, але навряд чи досягне прориву.