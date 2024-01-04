За добу ЗСУ знищили орієнтовно 780 російських окупантів

За добу 3 січня Збройні сили України знищили близько 780 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 4 січня 2024 року втрати російської армії у війні складають 362 280 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.

Також від початку повномасштабної війни станом на ранок 4 січня росіяни втратили в Україні:

танків ‒ 6002 (+12 за 3 січня);

бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21);

артилерійських систем – 8574 (+28);

РСЗВ – 947 (+2);

засобів ППО ‒ 630 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5);

крилатих ракет ‒ 1785 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32);

спеціальної техніки ‒ 1304 (+6).

Втрати російської армії в Україні станом на ранок 4 січня. Дані: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за оцінкою Управління розвідки Великої Британії середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.

У розвідці наголосили, що якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія матиме понад півмільйона вбитих і поранених за три роки війни. При чому, в дев'ятирічній радянсько-афганській війні Радянський Союз втратив 70 000 солдатів.

Раніше в Розвідці Британії також повідомляли, що атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат на 90%.