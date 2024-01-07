За добу ЗСУ знищили понад 860 окупантів - Генштаб

Станом на ранок 7 січня українські воїни ліквідували 860 осіб ворожої армії. Це значить, що за весь час повномасштабної війни загальні втрати окупантів склали 364 730 осіб. Такі дані Генштаб ЗСУ опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Також за добу ворог втратив багато техніки:

45 одиниць автотехніки та автоцистерн (усього 11523),

36 артилерійських систем (усього 8653),

24 БПЛА (усього 6811),

22 бойові броньовані машини (усього 11180),

10 одиниць спеціальної техніки (усього 1327),

4 засоби ППО (усього 637),

4 танки (усього 6022),

1 РСЗВ (усього 951).

ЗСУ ліквідувала 24 дрони. Джерело: Генштаб ЗСУ

Якими були втрати ворога станом на 6 січня

Станом на ранок 6 січня ворог втратив понад 800 окупантів, тобто загальні втрати російської армії вже досягли 363 870 тис. осіб.

Також відомо, що ворог втратив:

16 бойових броньованих машин (усього - 11158),

16 БПЛА (усього - 6787 ),

15 одиниць автотехники та автоцистерн (усього - 11478),

13 артилерійських систем (усього - 8617),

7 танків (усього - 6018),

4 одиниці спецтехніки (усього - 1317),

2 засоби ППО (усього - 633),

1 РСЗВ (усього - 950).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики України доручило провести перевірки надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній. Причина: факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.