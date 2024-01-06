За минулу добу ворог завдав 25 авіаційних удари, використовував "шахеди", є поранені та загиблі серед населення - Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 6 січня на фронті відбудося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це в оперативному зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, відомо, що вночі російські окупанти викорстали 2 БпЛА типу "Shahed-136/131", щоб завдати чергові авіаційні удари. Ці дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали:

Новомихайлівка Донецької області,

Мала Токмачка Запорізької області,

Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В деяких напрямках ситуація залишається складною.

Так, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Минулої доби наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжує стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. В цьому районі відбито 15 атак.

Напружена обстановка й в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку. Тут Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму.

"Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій" - зазначено у зведенні Генштабу ЗСУ.

Які операції провели ЗСУ станом на 6 січня

Згідно з оперативної інформацією Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 6 січня ворог втратив понад 800 окупантів, тобто загальні втрати російської армії вже досягли 363 870 тис. осіб.

Також відомо, що внаслідок пожеж, які виникли у Києві після двох наймасштабніших масованих атак 29 грудня та 2 січня, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн діоксиду вуглецю.