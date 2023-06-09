АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см: в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні

За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см: в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні
Рятувальники евакуюють людей у Херсонській області. Фото: МВС

У Херсонській області спостерігається тенденція зменшення рівня затоплення після руйнування Каховської ГЕС. За ніч вода спала на 20 см.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По правобережжю. У середньому вода тримається на відмітці 5,38 метрів. По Херсону - 5,35. Вже бачимо, що на 20 сантиметрів вода за ніч впала", - зазначив він.

За його словами, попередньо станом на ранок 9 червня затоплено 3624 будинки у 32 населених пунктах Херсонської області.

З районів підтоплення евакуювали 2352 людини і близько 550 тварин.

Очільник ОВА закликав жителів підтоплених населених пунктів евакуюватися. 

"Перечекати не вийде", - наголосив він, додавши, що евакуйованих розмістять і нададуть гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.

Автор:
Ніна Комащенко