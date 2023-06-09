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За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см: в ОВА розповіли про ситуацію в регіоні
У Херсонській області спостерігається тенденція зменшення рівня затоплення після руйнування Каховської ГЕС. За ніч вода спала на 20 см.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"По правобережжю. У середньому вода тримається на відмітці 5,38 метрів. По Херсону - 5,35. Вже бачимо, що на 20 сантиметрів вода за ніч впала", - зазначив він.
За його словами, попередньо станом на ранок 9 червня затоплено 3624 будинки у 32 населених пунктах Херсонської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З районів підтоплення евакуювали 2352 людини і близько 550 тварин.
Очільник ОВА закликав жителів підтоплених населених пунктів евакуюватися.
"Перечекати не вийде", - наголосив він, додавши, що евакуйованих розмістять і нададуть гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
Через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.