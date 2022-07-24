За п'ять місяців війни в України зруйновано вже 183 релігійних споруди, майже 70% - храми УПЦ (КАРТА)

З 24 лютого, коли почалося російське військове вторгнення в Україну, до 23 липня були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню принаймні 183 релігійні споруди у 14 областях України.

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Як повідомляє Держслужба з етнополітики та свободи совісті, з цієї кількості 173 споруди є християнськими, а ще по п'ять - мусульманськими та іудейськими.

Зокрема, 22 належать протестантським спільнотам, 19 — Православній церкві України, три — римсько-католицькій церкві та дві - Українській греко-католицькій церкві.

Натомість абсолютна більшість - 127 повністю або частково зруйнованих споруд (більше 73% від християнських та 69% від усіх) - припадає на Українську православну церкву, що має статус широкої автономії у структурі Руської православної церкви, хоча політично намагається усіляко дистанціюватися від неї.

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд припадає на Донецьку (45) та Луганську (40) області. Після них ідуть Київська (34) та Харківська (25). Крім того, по 12 церков зазнали руйнувань у Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, що з початку війни Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

Крім того, фотографії та дані про ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ до України для релігійних спільнот Держслужба з етнополітики та свободи совісти просить надсилати на електронну пошту [email protected] та повідомляти за номером +380977053857.