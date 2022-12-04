За три тижні через обстріли Херсона загинули 19 людей, 39 постраждали - мерія

З 20 листопада по 4 грудня (на 14:00) в Херсоні було зафіксовано 169 "прильотів", загинуло за цей час загалом 19 людей, а ще 39, з яких одна дитина, постраждали. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Херсонської міськради з посиланням на дані відділу з питань цивільного захисту.

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Так, протягом неділі у Херсоні було зафіксовано вже принаймні п'яти обстрілів, зокрема російські війська обстріляли житлові будинки у Таврійському житловому масиві та у центрі міста. Постраждалих немає. Протягом 3 грудня дня також були зафіксовані додаткові "прильоти" у центрі міста та у Дніпровському районі.

"Сьогодні після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає", - прокоментував також недільний обстріл начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Нагадаємо також, що внаслідок обстрілу 3 грудня на Херсонщині в результаті обстрілу загинув чоловік. Як уточнив у неділю Янушевич, йдеться про обстріл з танків прибережного села Республіканець Милівської громади Бериславського району.

"Через обстріл постраждало подружжя — чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - повідомив керівник області.