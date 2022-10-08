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За вибухом на Кримському мосту стоїть СБУ, - джерело
Вибух на Кримському мосту є результатом операції Служби безпеки України. Про це Delo.ua повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.
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За словами джерела вибухи на мості є результатом операції СБУ. Інших подробиць джерело не повідомило.
Тим часом на телеграм-каналі СБУ теж відреагували на підприв моста.
Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.
Тим часом радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи та пожежу на Кримському мості словами про те, що "все незаконне має бути знищене".