За вибухом на Кримському мосту стоїть СБУ, - джерело

Вибух на Кримському мосту є результатом операції Служби безпеки України. Про це Delo.ua повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

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За словами джерела вибухи на мості є результатом операції СБУ. Інших подробиць джерело не повідомило.

Тим часом на телеграм-каналі СБУ теж відреагували на підприв моста.

Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.

Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.

Тим часом радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи та пожежу на Кримському мості словами про те, що "все незаконне має бути знищене".