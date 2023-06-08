ЗАЕС продовжує відкачувати воду з Каховського водосховища - МАГАТЕ

Попри те, що рівень води у Каховському водосховищі досяг критичної позначки, коли насоси вже не можуть працювати, на Запорізькій атомній електростанції триває відкачування води для охолодження.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у Twitter.

"Запорізька атомна електростанція продовжує качати охолоджуючу воду з Каховського водосховища, хоча рівень води досяг такого рівня, коли за попередніми оцінками насоси більше не могли працювати", - йдеться в повідомленні.

Рівень води у водосховищі впав приблизно на 6 метрів після прориву дамби внизу за течією і 8 червня становив 12,5 метрів. За попередніми даними, при такому рівні ЗАЕС більше не зможе отримати доступ до цієї водойми для охолодження шести реакторів станції та відпрацьованого палива.

Експерти МАГАТЕ сьогодні повідомили, що за результатами перевірки ЗАЕС насоси, ймовірно, зможуть працювати, навіть якщо рівень опуститься приблизно до 11 метрів або і нижче.

Гроссі, який наступного тижня поїде на ЗАЕС, наголосив, що масштаби пошкоджень дамби залишаються невідомими, а також неясно, коли і на якому рівні водосховище стабілізується.

Щоб краще оцінити ситуацію, експерти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до відвідного каналу Запорізької теплоелектростанції, що прилягає до ЗАЕС.

В "Енергоатомі" попередили, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Своєю чергою МАГАТЕ запевнило, що стежить за ситуацією, а прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає.