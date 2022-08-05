ЗАЕС відключила один з енергоблоків через обстріли росіян - "Енергоатом"

Національна атомна енергоенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що 5 серпня російські окупанти вели обстріл в сторону Запорізької атомної електростанції, через що довелося відключити один з її енергоблоків. Про це йдеться у Telegram-каналі НАЕК.

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"Рашисти в Енергодарі влаштували чергову провокацію: стріляли у бік Запорізької АЕС. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС", - сказано в повідомленні.

Натомість там підкреслюють, що "незважаючи на провокації рашистів", ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. При цьому в "Енергоатомі" вказують, що викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Натомість мер Енергодара Дмитро Орлов заявляє протилежне - що обстріли російські окупаційні війська вели вдень 5 серпня саме зі сторони ЗАЕС у бік міста. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Мешканці Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! Зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи. Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд", - зазначив Орлов.

За його словами, в більшості мікрорайонів міста зникло світло. Крім того, немає водозабезпечення та здебільшого припинив працювати інтернет.

Нагадаємо при цьому, що російська армія останніми тижнями веде обстріли з боку Енергодара та ЗАЕС по місту Нікополь. При цьому 19 липня Орлов повідомив про поранення щонайменше дев'ятьох окупантів та наявність серед них загиблих через "подію" на ЗАЕС. 22 липня в українському Міністерстві оборони повідомили та підтвердили публікацією відео, що мова йде про знищення українськими військовими наметового табору окупаційних військ на території станції.

З іншого ж боку, будь-які обстріли території окупованої ЗАЕС найгострішим чином засуджує Міжнародне агентство з атомної енергії, яке вже не один місяць тисне на Україну, аби та дозволила візит його представників та голови Рафаеля Гроссі на ЗАЕС. Україна ж виступає категорично проти цього й звинувачувала МАГАТЕ, зокрема, у змові з окупантами та потуранні російській пропаганді.