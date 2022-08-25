ЗАЕС відключилася від енергомережі України внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція (Енергодар) вперше в історії відключилася від енергомережі України, повідомляє оператор станції Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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"Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в НАЕК.

В свою чергу в Держінспекції ядерного регулювання уточнюють, що відключення лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська" "в результаті бойових дій в районі розміщення" ЗАЕС відбулося о 12:12.

Внаслідок цього енергоблок №5 ЗАЕС відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту; а енергоблок №6 був спочатку переведений на живлення власних потреб і вже о 12:29 знову підключений до мережі після відновлення працездатності ЛЕП.

Однак о 14:14 відбулося повторне відключення повітряної лінії, внаслідок чого енергоблок №6 також відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту.

Нагадаємо, що нещодавно Держатомрегулювання попередила, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічній аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Це може статися внаслідок перебиття останньої з чотирьох непошкодженої лінії електропередачі, що з’єднують станцію з енергосистемою України, що, власне, й відбулося у четвер.

Зазначимо, що українська влада звинувачує саме окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, яку вони ж і контролюють, а також вже заявляла останнім часом про можливість ядерної катастрофи на ЗАЕС та підготовку до цього сценарію.

Однак примітно, що вранці 25 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації (підконтрольний Україні район навпроти ЗАЕС) Дніпропетровської області Євген Євтушенко перепостив у своєму Telegram-каналі повідомлення, де йдеться про "коротке зведення нашої роботи за останні декілька днів, проведеної на території берегу Енергодара".

"Знищено в повному обсязі кілька вогневих позицій противника; ліквідовано два офіцери управління вогню; на концерт Кобзона відправлено понад півтори сотні орків (кількість 300-х перевищує це число); знищено кілька РСЗВ та гаубиці Д-30", - йдеться у ньому.

При цьому в кінці липня Головне управління розвідки Міністерства оборони вже публікувало відео українського обстрілу території ЗАЕС, однак після цього подібні повідомлення припинилися, а з початку серпня публічна позиція влади різко змінилася, і навіть президент Володимир Зеленський заявляв, що "будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору".

Джерело фото: ua.depositphotos.com