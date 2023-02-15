Загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину: дві людини поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 14 лютого 38 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 38 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії.

Херсон російська армія атакувала 9 разів – гатили по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Російські війська 14 лютого завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Під обстріл потрапила станція швидкої медичної допомоги.

Так, 13 лютого на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, троє жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.