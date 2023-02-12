Загарбники 49 разів обстріляли Херсонщину: одна людина поранена

Російські окупаційні війська протягом доби 11 лютого 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

Херсон російська армія обстрілювала 11 разів – найбільше від обстрілів потерпав мікрорайон Острів. У місті ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранення дістала одна людина.

Зазначимо, як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 10 лютого на Херсонщині через російські обстріли 3 мирних жителі дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.