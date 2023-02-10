Загарбники 54 рази обстріляли Херсонщину: загинула одна людина

Російські окупаційні війська протягом доби 9 лютого 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон армія рф атакувала 18 разів – вкотре під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Російськими снарядами пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 8 лютого на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.