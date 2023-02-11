Загарбники 63 рази обстріляли Херсонщину: над областю збили 4 дрони

Російські окупаційні війська протягом доби 10 лютого 63 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 63 рази обстріляли території Херсонщини. Вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також над областю було збито 4 БПЛА.

Херсон російська армія обстрілювала 16 разів – ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки та будівля залізничного вокзалу.

Минулої доби у Херсонській області через агресію РФ 3 мирних жителі дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 9 лютого на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, 3 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.