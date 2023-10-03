Загарбники атакували 22 населених пункти Запорізької області

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 2 жовтня ворог здійснив 128 ударів по 22 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Малої Токмачки й Темирівки, а також вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

Крім того, 109 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового й Кам'янського.

За добу надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років. За добу 1 жовтня військовослужбовці РФ завдали 144 удари по 23 населених пунктах Запорізької області.