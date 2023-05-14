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Війна Війна
Категорія
Події
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Загарбники атакували будинки на Харківщині: є загиблі цивільні

Російські окупанти
Російські окупанти. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Армія країни-агресорки РФ 14 травня обстріляла село Стариця Чугуївського району Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог атакував будинки мирних жителів регіону.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Золочів Богодухівського району області. Внаслідок цього в Новобаварському районі Харкова було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. А в Золочеві в будинках було вибито вікна та зруйновано два гаражі. 

Протягом доби загарбники обстріляли також, зокрема, села Хатнє та Огірцеве. Через це, за даними Синєгубова, двоє людей отримали поранення.

Автор:
Артем Ющенко