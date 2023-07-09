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Події
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Загарбники керованою авіабомбою вдарили по Оріхову

обстріли Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 8 липня ворожа армія вдарила по 15 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку, 42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському,  Преображенці, Степногірську.

Фото 2 — Загарбники керованою авіабомбою вдарили по Оріхову

За добу руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивыльного населення немає.  

Напередодні окупанти здійснили 62 обстріли 15 міст і сіл Запорізької області. Двоє жителів Преображенки отримали поранення - 63-річна жінка та 47- річний чоловік. Їх оперативно доставили до лікарні.

Автор:
Світлана Манько