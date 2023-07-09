Загарбники керованою авіабомбою вдарили по Оріхову

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 8 липня ворожа армія вдарила по 15 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку, 42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському, Преображенці, Степногірську.

За добу руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивыльного населення немає.

Напередодні окупанти здійснили 62 обстріли 15 міст і сіл Запорізької області. Двоє жителів Преображенки отримали поранення - 63-річна жінка та 47- річний чоловік. Їх оперативно доставили до лікарні.