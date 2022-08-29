Загарбники нанесли зранку ракетний удар по Харкову, поранивши мирного жителя

Зранку в понеділок, 29 серпня, російські окупаційні війська обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова, є постраждалий, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Пошкоджено житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється", – написав він. Крім того, 28 серпня, близько 20:00, окупанти завдали 2 ракетні удари по центру Харкова. Частково зруйновано адміністративні будинки в центрі міста. Ніхто не постраждав.

Минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі. Зруйновано гаражі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи (у Харківському та Богодухівському районах). Днем раніше, вночі 27 серпня, росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова.

Протягом тієї доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області.