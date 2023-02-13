Загарбники не полишають спроб укріпитись у Запорізькій області. Не знають, де битимуть ЗСУ

В окупованих районах Запорізької області російські загарбники продовжують будівництво оборонних укріплень, повідомляється у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на відкриті джерела.

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"Станом на 7 лютого… Росія, ймовірно, додатково посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо біля Тарасівки. Станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області", – йдеться у звіті.

Попри нинішню оперативну зосередженість на центральному Донбасі, РФ, як і раніше, занепокоєна охороною всієї лінії фронту, яка розтягнулася на 1 288 км, зокрема у Запорізькій області – на 192 км. Також будівництво оборонних укріплень триває у Луганській області.

"Великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії та Крим; Український успіх у Луганську ще більше підірве декларовану Росією військову мету "звільнення" Донбасу", – каже розвідка.

Розвідники припускають, що рішення, якій із цих загроз протидіяти насамперед є однією із центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування. Загалом же окупанти не можуть вирішити, де може бути основний удар ЗСУ, тому зміцнюють позиції і на луганському, і на запорізькому напрямках.