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Загарбники обстріляди суднобудівний завод та житлові будинки Херсона
Російські окупаційні війська протягом доби 22 січня 25 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.
За його словами, Херсон армія РФ обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Напередодні окупанти обстріляли підприємство, річпорт та хлібокомбінат у Херсоні.
21 січня через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.