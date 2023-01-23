Загарбники обстріляди суднобудівний завод та житлові будинки Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 22 січня 25 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон армія РФ обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Напередодні окупанти обстріляли підприємство, річпорт та хлібокомбінат у Херсоні.

21 січня через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.