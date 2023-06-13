Загарбники обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області: є загиблі та поранені

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 85 ударів ворог завдав по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам: двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам.

За добу окупанти забрали життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Також надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік.

Крім того, у Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка.

За добу додалося 34 зруйновані об'єкти: багатоповерхові та приватні будинки, майно людей, комунікації.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ 12 червня завдали удару по Оріхову Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 17 населених пунктів Запорізької області. 50-річна жінка постраждала під час ворожої атаки по Новоселівці.