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Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів

Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу окупанти здійснили 51 артудар та три атаки БПЛА.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населеним пунктам: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтовим селам", - зазначив Малашко.

Фото 2 — Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів

За словами очільника області, через російську агресію поранення отримали 4 людини.

Фото 3 — Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів

У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 року народження, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н.

Фото 4 — Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів

Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу.

Напередодні окупанти 47 разів вдарили з артилерії, завдали три авіаудари та тричі атакували з безпілотників населені пункти Запорізької області.

Автор:
Світлана Манько