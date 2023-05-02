Загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу окупанти здійснили 51 артудар та три атаки БПЛА.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населеним пунктам: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтовим селам", - зазначив Малашко.

За словами очільника області, через російську агресію поранення отримали 4 людини.

У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 року народження, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н.

Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу.

Напередодні окупанти 47 разів вдарили з артилерії, завдали три авіаудари та тричі атакували з безпілотників населені пункти Запорізької області.