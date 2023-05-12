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Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу ворог здійснив 95 обстрілів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, протягом минулої доби 24 міста і села області постраждали від ворожих ударів.
"Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар", - зазначив Малашко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що за добу зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.
Як повідомив очільник області, жерт та постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, напередодні з РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик.