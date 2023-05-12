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Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області

Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу ворог здійснив 95 обстрілів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, протягом минулої доби 24 міста і села області постраждали від ворожих ударів.

"Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

Фото 2 — Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області
Фото 3 — Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області
Фото 4 — Загарбники обстріляли 24 населені пункти Запорізької області

Як повідомив очільник області, жерт та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні з РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Автор:
Світлана Манько