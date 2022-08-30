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Загарбники обстріляли центр Харкова. Є мінімум п’ятеро загиблих
У вівторок уранці, 30 серпня, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії центральну частину Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо, вісім прильотів. Доволі великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло й до ще одного місця відпочинку – вибито вікна в навколишніх будинках. Про жертви і постраждалих інформація уточнюється", – написав він.
Пізніше Терехов додав, що з'явилася інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі у центрі міста.
Згодом Терехов уточнив, що вже є п’ятеро загиблих і семеро поранених, але кількість жертв зростає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що і зранку в понеділок, 29 серпня, російські окупаційні війська обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова, був постраждалий 77-річний чоловік. Крім того, 28 серпня, близько 20:00, окупанти завдали 2 ракетні удари по центру Харкова.
Частково зруйновано адміністративні будинки в центрі міста. Ніхто не постраждав.