Загарбники обстріляли чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі, близько 2:30, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок.

У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років.

Крім того, у селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

Також між містом Барвінкове та селом Червоне Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор, зазнав поранення 42-річний тракторист. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Крім того,в районі села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Вони госпіталізовані у важкому стані.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції", - повідомив Синєгубов.

Напередодні внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера смт Козача Лопань Харківського району було пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.