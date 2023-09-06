Загарбники обстріляли чотири райони Харківщини: завдали удару керованою авіабомбою

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок.

У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

Також у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

Як повідомив очільник області, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Крім того на Харківщині триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,3 га території та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами.Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку.