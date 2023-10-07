Загарбники обстріляли касетними снарядами село у Запорізькій області: загинула жінка

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 5 жовтня ворог здійснив 113 ударів по 20 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 8:00, рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", - зазначив Малашко.

За його словами, за попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.

Крім того, протягом доби армія РФ завдала 113 ударів по 20 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Магдалинівки, Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів.

Окупанти також здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, 5 БПЛА-атак Новодарівки, Білогір'я та Малих Щербаків, а також авіаційні удари по Малій Токмачці й Новоданилівці.

Як повідомив очільник області, під час ворожого артобстрілу поранення отримали два жителі Оріхова – чоловіки 35 та 82 років. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи.

За добу надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за добу 5 жовтня військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці.