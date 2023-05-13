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Загарбники обстріляли Костянтинівку, вбивши двох людей
Російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області, через що загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Унаслідок дії окупантів загинула, зокрема, 15-річна дівчина. Також двоє підлітків віком 15 та 16 років є серед поранених. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Ворог пошкодив або зруйнував багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.
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Оновлено. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, поранення отримали 11 людей. Окупанти обстріляли Костянтинівку з артилерії та "Смерчів", повністю зруйнувавши один приватний будинок, а також пошкодивши чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури.
Нагадаємо, протягом 12 травня війська РФ поранили чотирьох жителів Донеччини. Окупанти обстрілювали низку населених пунктів регіону.