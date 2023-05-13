Загарбники обстріляли Костянтинівку, вбивши двох людей

Російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області, через що загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Унаслідок дії окупантів загинула, зокрема, 15-річна дівчина. Також двоє підлітків віком 15 та 16 років є серед поранених. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Ворог пошкодив або зруйнував багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 13 травня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 13 травня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, поранення отримали 11 людей. Окупанти обстріляли Костянтинівку з артилерії та "Смерчів", повністю зруйнувавши один приватний будинок, а також пошкодивши чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури.

Нагадаємо, протягом 12 травня війська РФ поранили чотирьох жителів Донеччини. Окупанти обстрілювали низку населених пунктів регіону.